تعديل قائمة أعمال شركة ” مشاركة المالية “

عادل الحربي (صدى):

وافقت هيئة السوق المالية، اليوم الثلاثاء، على تعديل قائمة الأعمال المرخص لشركة ” مشاركة المالية ” في ممارستها؛ وذلك بإضافة نشاط إدارة محافظ العملاء.

وأوضحت الهيئة أنه بإضافة هذا التعديل يدخب في حيز نطاق ممارسات الشركة ” التعامل بصفة أصيل، وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية “.

وكانت الشركة تقدمت بطلب إلى الهيئة بشأن الموافقة على تعديل قائمة الأعمال المرخص لها في ممارستها وذلك بإضافة نشاط إدارة محافظ العملاء.