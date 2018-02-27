البرسا يعاني من اضطهاد الاتحاد الإسباني

نواف السالم(صدى):

يشعر نادي برشلونة، في الوقت الحالي بأنه مضطهدًا من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وقال النادي إنهم يعانون من ضغط المباريات فى الدوري الإسباني هذا الأسبوع، خاصة بعد خوض مباراة جيرونا السبت الماضى والفوز عليه بنتيجة 6/1 ثم مواجهة لاس بالماس الخميس المقبل وأتلتيكو مدريد الأحد فى قمة الجولة الـ 27 من عمر البطولة.

وكشفت مصادر إن إدارة برشلونة ستحمل الاتحاد الأسبانى مسئولية ضياع لقب الليجا هذا الموسم حال حدوث ذلك بسبب هذا الضغط من المباريات فى المراحل الحاسمة للبطولة.