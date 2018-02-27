8 علامات تحدث في زفافك تشير لحدوث الانفصال المبكر

متابعات(صدى):

للنهايات بدايات وللنتائج معطيات، من هذا المنطلق يستشّف كثيرون مدى نجاح الزواج من عدمه خلال حفلات الزفاف وعلى رأسهم مصورو حفلات الزفاف. إليكِ 8 علامات للانفصال المبكر.

عدم اكتراث أحد الطرفين للصور

عدم اهتمام أحد الشريكين للتصوير دليل على وجود مشكلة ما في العلاقة ستنهي الزواج مستقبلا، فوفقًا لأحد المصورين، انفصلت عروس بعد زواجها بـ 3 أشهر كانت رفضت التصوير في زفافها.

إذا اعتذر20% من ضيوفك عن الحضور

من الشائع جدًا تغيب نحو 10 إلى 15% من الضيوف عن حضور حفلات الزفاف، ولكن عندما تزيد النسبة إلى 20 أو 25%، فهذه علامة على تأكد معارف وأصدقاء وعائلتي الطرفين من عدم نجاح العلاقة.

غياب الانسجام بين الطرفين

على الرغم من حرص بعض الأزواج على الظهور بشكل رائع في الصور، فإن بعضهم يفتقر للانسجام الطبيعي فيما بينهم، فهي مجرد صورة رائعة لمواقع التواصل الاجتماعي، وهذه علامة واضحة على هشاشة العلاقة.

الشجار أثناء حفل الزفاف

تُلغى كثير من الزيجات بسبب الشجار بين العروسين أو أقاربهم، فعادة ما يتلقى المصورون اتصالات من أحد العروسين، تخبرهم بإلغاء الزواج، قبل وصولهم بدقائق، بسبب الشجار بين أقارب الطرفين.

عدم تقارب المستوى المادي للزوجين

يلعب اختلاف المستوي المادي دورًا في فشل بعض الزيجات، فوفقًا لأحد المصورين، أخبره عريس بإنفاق كل ماله على الزواج، وبعد 6 أشهر من حفل زفاف فخم بأكثر من 150 ضيفًا، وقع الطلاق.

المزاح السخيف أثناء التصوير

دليل على عدم احترام الطرفين لبعضهما، وتقليل أحدهما من شأن الآخر، وعادة ما ينتهي الأمر على المدى الطويل بالانفصال.

استناد العلاقة على الجانب الجنسي وحده

تركيز الطرفين على الانجذاب الجنسي وحده، دليل على هشاشة الارتباط، وعادة ما ينتهي هذا النوع من الزيجات بالطلاق.

عدم جلوس الزوجين معا في حفل الاستقبال

ترك أحد الزوجين للآخر في حفل الاستقبال للتحدث مع الضيوف أو الرقص لساعات، بداية غير مبشرة لنجاح الزواج على المدى الطويل.