بالصور.. مدارس جدة تتنافس في لعبة الجودو

سعيد العجل(صدى):

اسدل الستار، أمس، على بطولة النخبة التعليمية بجدة لعام 1439، وشاركت 18 مدرسة علي مستوي جدة وتنافس 320 لاعب خلال مجريات البطولة.

ورعى الختام نيابة عن مدير عام التعليم بجدة الأستاذ يحي القحطاني مساعد التعليم بجدة.

الجدير بالذكر أن الكابتن عبدالله موريا مدير البطولة ورئيس اللجنة الإعلامية وممثل الاتحاد السعودي للجودو وقع مع نائب التعليم مذكرة لتطوير الجودو بأندية الحي بجدة، كما قام مساعد مدير التعليم بتكريم الفائزين.

وحققت مدارس أنجال الصفوة المركز الاول بالمرحلة الأبتدائية والمتوسطة.

