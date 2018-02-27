الخميس.. انطلاق فعاليات المهرجان الثاني لأصول الأغنام المحلية

سعيد العجل(صدى):

تنطلق الخميس القادم فعاليات المهرجان الثاني لأصول الأغنام المحلية (فحول وإنتاج) الذي تنظمه الوزارة بمركز حفظ الاصول والتحسين الوراثي بمحافظة الخرج.

وأوضح وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان أن المهرجان الذي يرعى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي حفل انطلاقته يهدف إلى خلق روح التنافس بين مربي الثروة الحيوانية لتحسين الانتاج والسلالات الحيوانية التي تصب في أهداف برنامج التحول الوطني 2020 من خلال مبادرة تصميم وإنشاء مركز تميز وطني للثروة الحيوانية.

وبين الدكتور البطشان أن عدد المشاركين المحليين والخارجيين في مهرجان أصول الأغنام المحلية قارب 700 مشارك في سلالات النعيم ،والماعز العارضي، والماعز الشامي، والماعز الأبيض المطور، والماعز الحجازي، والسواكني ،والعرب والحري ، والنجدي، والنجدي الصقع ،والنجدي الرملي .