أكثر من 1000 لاعب ولاعبة يشاركون في كأس الهيئة الرياضة للرياضات الإلكترونية

نواف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة الرياضة، اليوم الثلاثاء، عن أنه هناك أكثر من 1000 لاعب ولاعبة يشاركون في كأس الهيئة للرياضات الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن ذلك جاء بعد إجراء القرعة الإلكترونية، ظهر اليوم الثلاثاء، على أكثر من 23 ألف مسجل في البطولة.

وجدير بالذكر، إنه تقام، بعد غد، الخميس، بطولة كأس الهيئة العامة للرياضة للرياضات الإلكترونية في مركز ” أبسك ” للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض، التي تنظمها هيئة الرياضة، بالتعاون مع اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية.

وأشارت الهيئة إلى أن اتحاد الرياضة المجتمعية سيقيم العديد من الفعاليات المصاحبة والمتنوعة لجميع الحضور طوال أيام البطولة.