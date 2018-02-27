حقيقة تغير الهرمون في جسم الرجال

متابعات(صدى):

انتشر في الآونة الأخيرة على معظم مواقع التواصل والانترنت أن هناك دورة شهرية عند الرجال، وهو ما يعد إحدى الخرافات.

لذلك قام الأطباء بتوضيح هذا الأمر العجيب، حيث أنه لا يوجد ما يسمى بالدورة الشهرية عند الرجال ، ولكن قد يحدث اضطرابات هرمونية تشبه أعراض الدورة الشهرية ناتجة بسبب بعض المشكلات.

حيث أكد الأطباء أن هذه الاضطرابات الهرمونية تشمل:

– مشاكل في إنتاج الخصية للحيوانات المنوية .

– اختلال هرموني لهرمون التستوستيرون وهو ما يحدث تغيرات في نبرة الصوت أو عدم نمو شعر الذقن.

– بعض أمراض الغدة الدرقية، فإذا كان هناك كسل بالغدة الدرقية سيحدث زيادة بالوزن والشعور بالخمول والكسل وانخفاض الرغبة الجنسية وعدم الإقبال على الحياة.

-زيادة نشاط الغدة الدرقية، الذي قد يتسبب في الشعور بالألم الشديد في العظام مع زيادة الانفعالية والشعور بالسخونة بالجسم وجحوظ العين والنحافة.

كما أوضح الأطباء أن هناك أعراض مثل سخونة الجسم قد توازى أعراض انقطاع الدورة الشهرية عند النساء، ولكن لا يوجد ما يسمى بالدورة الشهرية للرجال.