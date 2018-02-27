وظائف شاغرة بفندق ” سويس إنترناشيونال ” في الدمام

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن فندق ” سويس إنترناشيونال ” بالدمام، عن حاجته في تشغيل موظفين ” رجال ونساء ” ، باختصاصات متنوعة، طبقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– طباخين ( ذكور – إناث).

– عمال مطبخ ( ذكور – إناث).

– مقدم طعام.

– محاسب زبائن ( كاشير).

وأوضح الفندق، الشروط المطلوبة للعمل بتلك الوظائف، كما يلي:

– الوظائف للسعوديين فقط.

فيما أتاح الفندق التقديم، من قِبل الراغبين في العمل، من خلال إرسال السيرة الذاتية، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]