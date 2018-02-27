وظائف شاغرة بفندق ” سويس إنترناشيونال ” في الدمام
أعلن فندق ” سويس إنترناشيونال ” بالدمام، عن حاجته في تشغيل موظفين ” رجال ونساء ” ، باختصاصات متنوعة، طبقًا للمسميات الوظيفية التالية:
– طباخين ( ذكور – إناث).
– عمال مطبخ ( ذكور – إناث).
– مقدم طعام.
– محاسب زبائن ( كاشير).
وأوضح الفندق، الشروط المطلوبة للعمل بتلك الوظائف، كما يلي:
– الوظائف للسعوديين فقط.
فيما أتاح الفندق التقديم، من قِبل الراغبين في العمل، من خلال إرسال السيرة الذاتية، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
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