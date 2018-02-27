فرنسا تطالب بضمان إجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية

باريس(صدى):

طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الثلاثاء، بضمان إجلاء المدنيين السوريين من الغوطة الشرقية لدمشق، خاصة الأطفال والجرحى والمرضى منهم.

وأكد ” لو دريان ” أنه يجب إدخال قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية، مشيرًا إلى أن هدنة الخمس ساعات واقعية ونساندها كمرحلة أولى، قائلًا إن روسيا فقط هي القادرة على الضغط على الحكومة السورية لضمان التزامها بوقف إطلاق النار الجديد.

وعن الأنشطة النووية الإيرانية أعرب الوزير أن برنامج إيران للصواريخ البالستية مقلق للغاية ويخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، لافتًا إلى أنه يجب تجنب جعل برنامج إيران للصواريخ البالستية عاملًا يهدد المنطقة.