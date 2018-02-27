6 أخطاء تجنبيها عند وضع العدسات اللاصقة

متابعات(صدى):

تلجأ كثير من السيدات إلى ارتداء العدسات اللاصقة إما كبديل للنظارة الطبية، أو كجزء جمالي لتغيير لون أعينهن، ولم يعد الأمر مقتصرًا على الفتيات فقط، وإنما يلجأ الرجال إلى ارتدائها أيضا، ولكن هناك بعض الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها الأشخاص المعتادون على ارتدائها وقد تسبب لهم مشكلات صحية.

حيث أوضح الأطباء أن هناك أخطاء يمكن أن يقع فيها الشخص عند استعمال العدسات اللاصقة قد تؤذى العين على المدى البعيد وتشمل :

1- عدم تغيير محلول حفظ العدسات كل يومين إلى 3 أيام على الأكثر، والذي يمكن أن يسبب عدم تعقيم للعدسات واحتفاظها بالميكروبات والأتربة.

2 – فرك العدسات بقوة قبل وضعها في المحلول لأنه يمكن أن تتمزق.

3 – الاستمرار في استعمال العدسات بعد انتهاء فترة صلاحيتها.

4 – عدم غسل علبة الاحتفاظ بالعدسات.

5 – استعمال محلول منخفض الجودة.

6- غسل العدسات بالمياه فقط، والأصح هو غسلها أيضا بالمحلول المخصص للعدسات.

بالإضافة إلى أن عدم الاهتمام بنظافة العدسات اللاصقة ، يمكن أن يسبب كثيرًا من الأمراض للشخص، حيث يمكن أن تنقل عدوى لقرنية العين وتسبب التهاب أو قرحة أو خراج بالقرنية، ويمكن أن يحدث تدمير كامل للقرنية ويحتاج إلى عملية ترقيع، في حالة إهمال العلاج أو التأخر في تلقى العلاج المناسب.