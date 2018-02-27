مقطع فيديو لحادث مروع يتسبب في صدمة الإعلامي ” الوادعي “

علي القحطاني (صدى):

قام أحد عابري الطريق الدولي ظهران الجنوب خميس مشيط، بأخذ مقاطع فيديو وصور لحادث سيارة من نوع فورد يستقلها طالبان من طلاب ثانوية الملك فيصل بظهران الجنوب تعرضا لحادث مروري أول أمس أثناء ذهابهما للمدرسة بقرية الطلحة شمال ظهران الجنوب.

وأرسل العابر، مقاطع الفيديو إلى الإعلامي ” عوض فرحان الوادعي ” ، منسق المركز الإعلامي بالحد الجنوبي، بهدف مناشدة المسؤولين لضبط حركة السير على هذا الطريق الخطير والذي تسلكه آلاف السيارات على مدار الساعة؛ أن تكون تلك الصور ومقطع الفيديو هي لأبناء الوادعي، الذي توجه مصدومًا ومفجوعًا إلى مستشفى ظهران الجنوب العام.

وأشار ” الوادعي ” إلى استقرار حالة أبنائه، وقدم شكره للمسؤولين في مستشفى ظهران الجنوب، ومستشفى الملك خالد بنجران على سرعة التعامل بمهنية مع المصابين.

وناشد ” الوادعي ” بضرورة وضع خطة متكاملة لحركة السير لآلاف الطلاب والطالبات في مدارس التوأمة بظهران الجنوب وفرع جامعة الملك خالد وفرع الكلية التقنية والذين يتنقلون في جزء من الطريق الدولي في مسافة لا يزيد طولها عن ٥ كيلومترات.