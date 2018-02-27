حالة نادرة تمنع سيدة من الابتسام لأكثر من 30 عاما

لندن(صدى):

تسبب إصابة إمرأة بريطانية تٌدعى ” كيت والوارك ، 51 عاماً ” بشلل في الوجه عندما كانت مراهقة عمرها 17 عاماً ، في إصابتها بحالة نادرة غيرت حياتها ، حيث جعلتها لا بتبسم منذ إصابتها حتى الآن .

وفي تصريحات إعلامية لصحف بريطانية ، قالت كيت والوارك ، أنها لم تكتشف حالتها إلا بعد مرور وقت طويل، مشيرة إلى أنه بعد شخيصها جرى اكتشاف إصابتها بمتلازمة ميلكيرسون-روزنتال.

وأضافت، إن أعراض المرض تظهر بشكل واضح على وجه الإنسان، مضيفة أن الخدين ينخفضان قليلا، كما يحدث تورُّم في الوجه والشفاه (عادة الشفة العليا).

وتابعت كيت ، قليلون من يتكلمون بشأن هذا المرض.. أنا اخترت الحديث عن معاناتي حتى أساهم في توعية الناس.