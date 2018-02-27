كوب من الزنجبيل في الصباح يحمي الحامل من القيء والغثيان

متابعات(صدى):

تعاني الكثير من الحوامل في بداية الأشهر الأولي، بأعراض كثيرة أبرزها القيء والغثيان و الدوار وعدم الاتزان، و قد تلجأ بعد السيدات لتناول العلاجات المختلفة، إلا أن هناك طرق طبيعية يمكنك الاعتماد عليها للتخفيف من مشكلة الغثيان في بداية شهور الحمل .

فبالرغم من أن فترة الحمل الأولي من أصعب الفترات التي تمر بها النساء إلا أنها الأسهل في التغلب على بعض المعوقات التي تمر بها، وخاصة إذا كانت تعاني من القيء.

يُعتبر الزنجبيل من أهم أنواع النباتات التي نستخدمها كشراب أو كتوابل توضع في الطعام أثناء الطهي، ومما لاشك فيه أنه يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الجيدة التي يحتاجها الجسم.

كما أن هناك بعض الدراسات الطبية أكدت دور مشروب ” الزنجبيل ” في منع القيء المتكرر عند المرأة الحامل، حيث إنه يعالج هذه المشكلة بشكل كبير وسريع.

لذلك نصح الأطباء بضرورة تناول كوب من مشروب ” الزنجبيل ” في الصباح للحد من مشكلة القيء أثناء فترة الحمل، ويمكن إضافة ملعقة من العسل الأبيض عليه.