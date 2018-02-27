الروسان: الأوامر الملكية جاءت لتؤكد مضي القيادة الحكيمة في مسيرة التنمية الشاملة

حمد الجمهور(صدى):

أكد رجل الاعمال هزاع بن عايش الروسان ان الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين جاءت لتؤكد مضي القيادة الحكيمة في مسيرة التنمية الشاملة وضخ الكوادر الشابة المؤهلة في مفاصل الدولة للمساهمة في عجلة التطوير الشامل .

وعبر الروسان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأوامر الملكية والتي تأتي استمرارًا لنهج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحرصه واهتمامه في التحديث والتطوير لمسيرة الدولة بما يحقق النفع والفائدة لأبنائه الشعب السعودي وتوفير كل ما يحتاجون إليه.

وأضاف أن الأوامر الملكية خير شاهد على ما تنعم به المملكة العربية السعودية من أمن وأمان واستقرار ومكانة في كل المجالات، إلى جانب اختيار الكفاءات الشابة وضخ دماء جديدة في العديد من قطاعات الدولة وفي مقدمتها إمارات المناطق وبعض الوزارات والقطاعات المهمة.

وبيّن أن كل الأوامر الملكية ستعمل على دفع مسيرة التنمية في المملكة، وتحقق المزيد من النهضة والنماء للوطن والمواطن.