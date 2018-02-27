فيل يسمم 87 نسرا مهددا بالانقراض

كيب تاون(صدى):

كشف مسئولو صندوق الحياة البرية المهددة بالانقراض بجنوب أفريقيا، عن تعرض 80 نسراً أبيضا الظهر من فصيلة معرضه للانقراض و7 نسور آخرين من فصيلة النسر المقنع ، للتسمم عقب أكلها من جثة فيل نافق في موزمبيق .

وأضاف الصندوق أن سبعة عشر نسرا تحسنت بعد تلقي العلاج، مٌشيرين إلى أن بعض النسور النافقة كانت مشوهة، ما يوحي بأنها قتلت عمدا للحصول على أجزائها التي تستخدم في الطب التقليدي.

كما عثر على أنياب الفيل النافق أيضا وجرى احتجاز شخص مشتبه به.

وأكدت وسائل إعلام عالمية ، أن بعض الصيادين يعمدون إلى تسميم النسور أيضا لأنها تحوم فوق جثث الحيوانات النافقة مثل الكركدن- وحيد القرن- والفيلة، وربما تكشف الطيور عن موقع الصيادين لحراس الغابات.