السجن 60 عاما للمغرد الكويتي ” صقر الحشاش “

خالد الظفيري(صدى):

قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الثلاثاء، حكمًا جديدًا ضد المغرد صقر الحشاش، بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية أمن دولة جديدة، لترتفع بذلك المحكوميات ضده إلى 60 عامًا، وذلك بسبب تورطه في العديد من القضايا المختلفة.

يشار إلى أن القضاء الكويتي، كان قد أصدر حكمًا غيابيًا بشأنه، نهاية يناير الماضي، بالحبس خمس سنوات أيضًا مع الشغل والنفاذ، وذلك بتهمة ” مخالفة قانون أمن الدولة الداخلي ” ، بعدما أدين بتدوين عبارات مسيئة إلى مسند الإمارة، عبر حسابه على موقع ” تويتر ” .

جدير بالذكر، أن هناك قضية أخرى تواجه ” الحشاش ” ، وهي دخول مجلس الأمة، التي لم تصدر محكمة التمييز حكمها النهائي فيها حتى الآن، وذلك بانتظار الجلسة بتاريخ 15من مارس المقبل.