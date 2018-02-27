الإطاحة بعصابة تمتهن سرقة سيارات نزلاء الفنادق في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت شرطة محافظة الطائف التابعة لأمانة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، من الإطاحة بعصابة امتهنت كسر زجاج سيارات نزلاء الفنادق والشقق المفروشة وسرق محتوياتها.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم شرطة مكة أن التشكيل العصابي يضم مواطنين ومقيمًا من جنسية عربية، لافتًا إلى أنه وردت العديد من البلاغات لشرطة الطائف عن تكسير زجاج المركبات وسرقتها.

وأضاف أنه بالبحث والتحريات تم التوصل إلى أن التشكيل يعمل على مراقبة أصحاب المركبات المستهدفة بالسرقة لفترة من الوقت، ومن ثم ينفذ مخططه بكسر المركبة وسرقة محتوياتها، فألقي القبض عليهم وعثر بحوزتهم على بعض المسروقات المبلغ عنها.