تعيين اللواء المطيري مديرا لشرطة الرياض

سعيد العجل(صدى):

وجه مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات، والمشرف على مديرية الأمن العام، بتعيين اللواء فهد بن زيد المطيري، مديراً لشرطة منطقة الرياض، وذلك بناءً على توجيه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأميرعبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.

من جانبه، بدأ اللواء ” المطيري ” في عمله صباح اليوم الثلاثاء حيث تشرف بالسلام على صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض في مبنى قصر الحكم، و التقى بقيادات وأركان شرطة منطقة الرياض، الذين باركوا له الثقة الكريمة سائلين الله له دوام التوفيق والسداد.