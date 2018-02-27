بوفون يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله مع يوفنتوس

ماجد محمد(صدى):

قال جيانلويجى بوفون، حارس مرمى يوفنتوس الإيطالى، إنه اتخذ بالفعل قراره النهائي حول مستقبله مع الفريق، ولكن لن يعلن عنه الأن.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أتالانتا في إياب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم: ” حالياً نحن فى لحظة حاسمة مع يوفنتوس فى الموسم ويجب أن أركز فيها بشكل كبير ” .

وتابع: ” هناك الكثير من الأشياء التى تجعلك سعيداً لكن فى بعض الأوقات عليك الإستعداد لحياة مختلفة “.

وأشار إلى أنه دائمًا يشعر بالشغف مع السيدة العجوز وأنه يريد تقديم الأفضل مع البيانكونيرى لأنه يستحق ذلك.