5 فوائد مهمة عند تناول قشر البيض

متابعات(صدى):

يُعد البيض من العناصر الغذائية المهمة، فهو مصدر غنى بالبروتين ويمكن تناوله بأشكال عديدة من مسلوق إلى مقلي وإضافته لأنواع الطعام المختلفة، ولكن هل جربت أن تأكل قشر البيض وهل سمعت عن فوائده الصحية؟

لذلك نقدم لكم أهم الفوائد الصحية لقشر البيض في حالة طحنه وتناوله بشكل مباشرة، أو وضعه في الماء وشربه وهي :

1- قشر البيض غنى بالكالسيوم، فيمكن أن تتناول قشر البيض لتوفر ضعف الكمية الموصى بها من الكالسيوم لشخص بالغ يومياً، والكالسيوم معدن أساسي لنمو وتطور العظام وتنظيم إيقاع ضربات القلب وتعزيز وظيفة العضلات، وتشير الدراسات إلى أن الكالسيوم المستخلص من قشر البيض أكثر فائدة من نفس الكميات المستمدة من مكملات الكالسيوم من الأدوية.

2- قشر البيض يقوى العظام ويعالج هشاشة العظام، حيث يحتوى على الكالسيوم والسترونيوم والفلور وهو ما يحفز نمو الغضاريف والعظام، وكشفت الدراسات أن تناول النساء بعد سن اليأس لمسحوق قشر البيض يقلل من آلام هشاشة العظام ويساعد على زيادة كثافتها.

3- يحمى مينا الأسنان، حيث أظهرت النتائج زيادة مينا الأسنان التالفة، ويمكن استخدام قشور البيض في إنتاج مادة “ولاستونيت ” وهى مادة تستخدم في تركيب المواد النشطة بيولوجياً مثل: الأطراف الصناعية وجذور الأسنان.

4- له تأثير مضاد للالتهابات، فيمكن استخدام مسحوق قشر البيض في علاج التهاب المفاصل وآلام الظهر والنقرص ويقلل من الألم.

5- يساعد قشر البيض في تقوية جهاز المناعة للجسم وتنقية الجسم من السموم.