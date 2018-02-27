دبي تدخل موسوعة جينيس بأكبر مجسم لـ ” ميكي ماوس “

دبي(صدى):

تزامناً مع استعداد شركة ” والت ديزني العالمية ” للاحتفال بالذكرى الـ90، لظهور شخصية ” ميكي ماوس ” الكرتونية للمرة الأولى ، كشفت ” دبي ميراكل جاردن ” ، وهي أكبر حديقة زهور طبيعية في العالم، أمس الاثنين، الستار عن مجسم من الزهور والنباتات، بارتفاع 18 متراً ، دخلت به موسوعة ” جينيس ” للأرقام القياسية .

حيث تم تنفيذ المُجسم بنحو 100 ألف نبتة وزهرة، روعي في اختيارها ملاءمة الألوان المميزة لشخصية ” ميكي ماوس ” الشهيرة، التي تعد من أبرز الشخصيات الكرتونية وأحبها إلى الأطفال على مر التاريخ، حيث تم استخدام البتونيا البيضاء والحمراء، والجرانيوم الأحمر والأبيض، والفيولا الصفراء، والزينيا، والمارجولد، والترنثيرا الخضراء، لتشكيل المجسم.

وتأتي هذه الخطوة في سياق عملية التطوير المستمرة للحديقة، وإمدادها بالعناصر التي تعزز مكانتها، كأحد مواقع الجذب السياحي المهمة في دبي، لما تتمتع به من مجسمات وتصميمات فريدة، أهلت الحديقة لدخول موسوعة الأرقام القياسية مرتين، قبل دخولها للمرة الثالثة هذا العام.

وأوضحت إدارة الحديقة في تصريحات إعلامية ، أن المُجسم الجديد يزن نحو 35 طناً، وهو مدعم بسبعة أطنان من الحديد المُقوى، و50 طناً من القواعد الإسمنتية المقوّاة بحديد البناء، مشيرة إلى أن الموسم الجديد، واعتباراً من نوفمبر 2018، سيشهد إضافة مزيد من مجسمات الزهور لشخصيات ” ديزني ” ، في إطار التعاون القائم مع الشركة العالمية.