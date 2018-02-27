الصراع يشتعل بين ميلان ولاتسيو في كأس إيطاليا

ماجد محمد(صدى):

تشهد بطولة كأس إيطاليا، غدًا الأربعاء، مواجهتين ناريتين، حيث يحل ميلان ضيفاً على لاتسيو، ويلتقي يوفينتوس أتالانتا في في إياب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

وشهدت مباراة الذهاب بين لاتسيو، وميلان التعادل السلبي في يناير الماضي، وتترقب الجماهير مباراة الغد التي من المتوقع أن تشهد صراعاً شرساً بين فريقين قويين.

وعلى جانب أخر يواجه يوفنتوس الذي وضع قدماً بالفعل في النهائي إثر فوزه على أتالانتا في عقر داره 1-0 في مباراة الذهاب.

وكان مقرراً أن يستضيف يوفنتوس فريق أتالانتا الأحد ضمن منافسات الدوري، لكن المباراة تأجلت بسبب تراكم الثلوج على ملعب “أليانز”، الذي يحتضن مباراة الغد بينهما في بطولة الكأس.