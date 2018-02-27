حليب الكركم يقوي المناعة ويعالج نزلات البرد

متابعات(صدى):

يُعتبر حليب الكركم من المشروبات الصحية التي لها العديد من الفوائد منها تقوية المناعة وعلاج نزلات البرد وعسر الهضم والتهاب الحلق.

وعن فوائد حليب الكركم فهو يعالج التهابات الحلق والجهاز التنفسي ويمنع الحساسية ويعالج الالتهابات وينظم عملية الهضم ويعالج البرد.

لذلك نقدم إليك على طريقة عمل حليب الكركم في السطور القادمة.

المكونات :

2 كوب لبن

2 ملعقة صغيرة قرفة

2 ملعقة صغيرة كركم

رشة فلفل أسود

ملعقة عسل

طريقة التحضير:

1- ضع الحليب على نار هادئة.

2- أضف القرفة والكركم والفلفل الأسود وأتركهم على النار مع الحليب.

3- أرفع القدر من على النار ثم أضف العسل.