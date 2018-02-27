8 فوائد لـ جوزة الطيب أبرزها تنشيط خلايا المخ

متابعات(صدى):

تُعد جوزة الطيب من أهم أنواع التوابل في الكثير من الدول؛ وذلك لطعمها الغريب والمميز، فهي لها قدرة غريبة علي إعطاء الطعام مذاقًا خاصًا، بالإضافة إلى شكلها الكروي ورائحتها المميزة سبب شهرتها.

حيث أن جوزة الطيب لها الكثير من الفوائد علي الصحة العامة للجسم، نتيجة لما تحتويه من عناصر هامة كالبوتاسيوم والماغنسيوم والكالسيوم ومضادات الأكسدة، وهذا ما يجعلها من أساسيات الطهي وخاصة للمشويات.

ولذلك يقدم الأطباء أهم الفوائد الصحية لتناول ” جوزة الطيب ” ، ومنها:

1- الحد من الإصابة بالسرطان، لأنها تحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

2-من التوابل التي تشعر الإنسان بالسعادة، ولذا فهي تحد من الإصابة بالاكتئاب.

3-تعمل علي تقوية الأوردة بالجسم وكثرة تدفق الدم بها، ولذا فهي تستخدم كمنشط جنسي.

4-تعمل على تنشيط خلايا المخ، ويصبح الشخص أكثر قدرة على التركيز.

5- تحد من الشعور بالتوتر والقلق.

6- تعالج الإسهال وتحد من الإصابة به وفي حالة الإصابة يمكنك تناول مشروب جوزة الطيب مع العسل الأبيض.

7- تعالج الأنيميا، ولذا ينصح بتناولها دائما.

8- تقوي العظام وتحد من تعرضها للكسر، نتيجة لاحتوائها علي الكالسيوم.