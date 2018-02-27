” السياحة ” : 66 جولة رقابية على فنادق وشقق عسير خلال فبراير

أبها(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير، ممثلة في قسم التراخيص والجودة، عن تنفيذ 66 جولة رقابية على قطاع الفنادق والشقق والوحدات السكينة خلال شهر فبراير.

حيث نتج عن هذه الجولات، تحرير 10 محاضر ضبط واستدعاء لمخالفين، فيما رخصت الهيئة وصنفت 23 منشأة، إضافة لاستكمال إجراءات 5 منشآت جديدة، ومكتبي وكالات سفر ومكتب تنظيم رحلات وافدة دخلت للسوق، كما تم اعتماد مرشد سياحي جديد.

ومن جانبه، دعا المهندس محمد العمرة، مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة، جميع المستثمرين الراغبين بالدخول في الاستثمار في القطاع السياحي سواء كان إيواء سياحي أو الأنشطة السياحية الأخرى، أن يتقدموا أولاً لدى قسم التراخيص، وذلك للانطلاق بالشكل الصحيح والتوجيه منها للجهات الحكومية الأخرى، كل جهة في وقتها الصحيح، للحصول على الاستشارة المناسبة للمخططات، ودرجة التصنيف وللحصول على الترخيص بالشكل السليم.

فيما أشار ” العمرة ” ، إلى أن هناك دراسة للمخططات والمشاريع والتنسيق بين البلدية والدفاع المدني، في منح رخص الإنشاء بعد انطباق مواصفات السياحة على المخططات، لإكمال الإجراء اللازم، لافتًا لسعي الهيئة إلى دعم الاستثمار السياحي وإيجاد شراكات واتفاقيات تعمل على تذليل كافة العقبات أمام المشاريع السياحة.