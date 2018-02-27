سوسن الشاعر: البحرين نجت من إيران ولا عزاء للقوى الناعمة

المنامة(صدى):

أشارت الكاتبة البحرينية سوسن الشاعر، اليوم الثلاثاء، إلى أن البحرين نجحت في التخلص من خطر إيران، دون أن تلتفت لصراخ القوى الناعمة.

وقالت ” الشاعر ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” قطعنا التمويل القطري، وسفرنا السفير الإيراني، ومسؤولون أمريكيون طردناهم من أرضنا، ونظفنا الدولة ومؤسساتها وبيئتها السياسية وأغلقنا منابر الظلام ومجالس الفتنة دون أن نلتفت لصراخ القوى الناعمة التي أرادت أن تخلق إرباكاً، وهكذا لم يعد لإيران موقع في البحرين وهكذا نجونا ولله الحمد “.