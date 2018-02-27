إعدام أكثر من 80 امراة إيرانية معترضة على الحجاب القسري

طهران(صدى):

كشفت رئيسة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، اليوم الثلاثاء، عن انتهاكات نظام الملالي بحق الشعب الإيراني وعلى رأسهم السيدات الإيرانيات.

وأكد ” رجوي ” في رسالتها إلى مؤتمر اليوم العالمي للمرأة في البرلمان البريطاني، أنه يتم اعتقال مالا يقل عن 2000 امرأة كل يوم في الشوارع؛ لعدم قبولهم قواعد الحجاب القسري التي وضعها حسن روحامي الذي يتقمص الاعتدال، مشيره إلى أنه تم إعدام أكثر من 80 امرأة حتى الآن.

وناشد البرلمان البريطاني بدعم المطالب الرامية إلى الحرية ونهاية ولاية الفقيه، والتي تتمثل في الإفراج الفوري عن معتقلي الانتفاضة الإيرانية وحرية التعبير والتجمع، وإلغاء القمع والحجاب القسري، من خلال تشجيع الحكومة البريطانية على جعل اشتراط علاقتها مع النظام الإيراني بوقف التعذيب والإعدام.

كما قالت ” رجوي “: ” انتفاضة أخواتكن في إيران ضد النظام الحاكم إنجازات للبشرية جمعاء، وكل خطوة تتخذونها لهنّ، وكل جهد تبذلونها للدفاع عن المعتقلين سيكون مؤثّرًا “.