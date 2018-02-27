” المراقبة العامة ” يطلق برامجه التدريبية بمجال عمل إدارات المراجعة الداخلية قريبا

علي القحطاني (صدى):

أعلن ديوان المراقبة العامة، عن استعداده لإطلاق البرامج التدريبية الخاصة بمنسوبي إدارات المراجعة الداخلية من خلال استضافة عدد كبير من منسوبي تلك الإدارات بالجهات الحكومية والمؤسسات العامة المشمولة برقابة الديوان، في إطار البرامج التدريبية المعدة لهم.

وأوضح الديوان في بيان له اليوم الثلاثاء، أن هذه البرامج التدريبية تأتي استجابةً للاحتياج الفعلي لتأهيل وتطوير قدرات منسوبي إدارات المراجعة الداخلية في تلك الجهات، وتنمية المهارات التي يحتاجونها، بهدف إكسابهم الخبرة والمعرفة من خلال هذه البرامج التدريبية لتأدية مهام عملهم بكفاءة وتحقيق الأهداف التي من أجلها تم إنشاء هذه الإدارات.

كما تأتي تنفيذاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20/8/1425هـ، بتأسيس إدارات للمراجعة الداخلية فـي كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة، وما صدر من أوامر سامية تؤكد على أهمية تفعيل دور إدارات المراجعة الداخلية، وقيام ديوان المراقبة العامة بمتابعة إنشاء وتفعيل تلك الإدارات وتقويم أدائها، وكذلك مشاركته في تطوير البنية التنظيمية لهذه الإدارات.

من جانبه، صرَّح المتحدث الرسمي لديوان المراقبة العامة، سعيد بن سعد القحطاني، بأن الديوان قام بإعداد تلك البرامج التدريبية في مجال عمل إدارات المراجعة الداخلية، حيث ستُنفذ على أربع فترات خلال العام 1439ه (2018م)، وتُقدم خلال الفترة المسائية.

وأوضح أنه قد تم تجهيز عدد من القاعات التدريبية بالوسائل اللازمة، وتم كذلك إعداد الحقائب التدريبية الخاصة، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتبنى ديوان المراقبة العامة تنفيذ مثل هذه البرامج التدريبية على مستوى كافة الجهات الحكومية المشمولة برقابته.