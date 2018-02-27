سييرا الأكثر استقرارا.. موجة الإطاحة بالمدربين تضرب دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

شهد الموسم الكروي الجاري في المملكة، ظاهرة غريبة وهي إقالة عدد كبير من المدربين المختلفين على مستوى غالبية الأندية.

ومنذ انطلاق منافسات دوري المحترفين للموسم الجاري تمت إقالة 13 مدربًا، في 195 يوما، بمتوسط إقالة مدرب كل 15 يومًا، وهو عدد كبير للغاية.

وقامت 9 أندية بتغير المدرب لمرة واحدة، وهم : الهلال، والنصر، الشباب، الفيحاء، الرائد، الاتفاق، القادسية، الباطن، أحد.

وبرز نادي النصر هذا الموسم كأكثر الأندية التي أطاحت بمدربيها، حيث غيرت 4 مدربين وهم : غوميز، موريس، غوستافو الذي خلفه يورسيتش المهدد بالإقالة في الوقت الحالي.

وافتتح سلسلة المدربين المستبعدين مدرب الشباب السابق سامي الجابر، حيث كان أول المقالين، وتم استبعاده من تدريب الفريق الشبابي عقب خوضه 3 جولات فقط، والأخير حتى الان رامون دياز مدرب الهلال، في ظل توقع كبير بالإطاحة قريبًا بمدرب النصر يورسيتش.

يجدر الإشارة إلى أن نادي الاتحاد هو الأكثر استقرارًا ما بين الأندية الأخرى، حيث تولى تدريب العميد منذ سنة، و7 أشهر.