3 وظائف فنية شاغرة بشركة التصنيع الوطنية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة التصنيع الوطنية، باب التقديم على عدد من الوظائف الفنية الشاغرة، على موقعها الإلكتروني للتوظيف، منذ من 25 فبراير 2018.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– أخصائي أول أجهزة: شهادة الدبلوم في تخصص الأجهزة والتحكم، أو ما يعادلها.

– أخصائي ميكانيكيا- التخطيط: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– أخصائي الميكانيكية: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــــــــــــا .