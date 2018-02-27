” صدى ” ترصد تعليقات أعضاء مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز الجدد

نايف السالم(صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، أمس الإثنين، أمراً ملكياً بإعادة تشكيل مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لمدة ثلاث سنوات.

وتضمنت قائمة أعضاء المجلس الجديدة، أسماءاً لها تاريخ كبير من الأعمال، وترصد ” صدى ” تعليقات أعضاء المجلس بعد صدور الأمر الملكي بتعيينهم.

1-الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله، رئيس المجلس، وهو كان وكيلاً لوزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية، وأمين عام جائزة الملك فيصل العالمية.

2-الدكتور عبدالله بن محمد بن عبدالمحسن، نائب الرئيس وأمين عام المركز، أحد أعضاء مجلس الشورى والذي علَّق على تعيينه، قائلاً : ” حظيت هذه الليلة بشرف ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وذلك بتعييني نائبا لرئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وأمينا عاما للمجلس، أسأل الله العون والتوفيق، وحمى الله مملكتنا وقيادتها وشعبها من كل مكروه ” .

3-الدكتور محمد بن إحسان بو حليقة، عضو بالمجلس، وهو اقتصادي معروف وعضو السابق بمجلس الشورى، وقد قال عن تعيينه بالمجلس : ” أرفع آيات الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتعييني عضواً في مجلس أمناء مركز الحوار الوطني، راجياً من الله العون لأكون عند حسن الظن لخدمة الوطن وأهله الكرام ” .

4-سعود بن عبدالرحمن بن راشد الشمري، عضو بالمجلس، وهو عضو مجلس الشورى السابق، عمل كعضو ومستشار لعدد من اللجان والهيئات، ووضع عدداً من اللوائح والمشاريع، ولم يعلق حتى الآن على الأمر الملكي.

5-الشيخ عيسى بن عبدالله بن عبدالرحمن الغيث، عضو بالمجلس، وهو قاضي بوزارة العدل وعضو مجلس الشورى، وهو عضو بمجالس عدد من اللجان والهيئات، وشارك في عديد من الندوات والمؤتمرات، وله مقالات رأي منشورة، وقال عن الأمر الملكي : ” أرفع شكري لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – ولسمو سيدي ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – نصره الله – على هذه الثقة الملكية بتعييني عضواً بمجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وأسأل الله التوفيق والإعانة لخدمة البلاد والعباد ” .

6-الدكتور. زهير بن فهد الحارثي، عضو بالمجلس، وهو رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى، وقد شارك وترأس كثيراً من الوفود الدبلوماسية السعودية، ومثل المملكة في عدد من المحافل والمؤتمرات، ولم يعلق على الأمر الملكي حتى الآن.

7-الدكتور. أحمد بن عبدالرحمن العرفج، عضو بالمجلس، وهو كاتب وإعلامي معروف، له عشرات المقالات الصحافية، وصدرت له عدد من الكتب والدواوين الشعرية، وشارك في مؤتمرات وندوات ولقاءات تلفزيونية، ولم يعلق على الأوامر الملكية حتى الآن.

8-كوثر بنت موسى الأربش، عضوة بالمجلس، وهي كاتبة معروفة وعضوة بمجلس الشورى، وقد قالت عن الأمر الملكي : ” شكراً لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الثقة الملكية الكريمة، داعية الله أن أكون عند حسن الظن وأن أحقق تطلعات القيادة الحكيمة ” .

9-غادة بنت غنيم الغنيم، عضوة بالمجلس، وهي مدير عام التعاون الدولي في هيئة تقويم التعليم العام، أسست وشاركت في تأسيس عدد من المواقع والمؤسسات الإعلامية والإلكترونية، وعلقت على تعيينها قائلة : ” أتقدم بجزيل الشكر لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية الكريمة بتعييني عضوة بمجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، سائلة المولى- عز وجل- السداد والتوفيق في خدمة الوطن الغالي في ظل القيادة الرشيدة ” .

10-الدكتور. محمد بن عبدالله العوين، عضو بالمجلس، وهو هو كاتب صحافي معروف، عمل وترأس عديداً من الصحف والمجلات، وله كثير من المؤلفات والمقالات المنشورة، وعمل عضواً باللجنة الإعلامية في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وقال عن التعيين : ” أقدم خالص الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على ثقتهما الكريمة التي تشرفت بها باختياري عضوا في مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وأسأل الله أن أكون عند حسن ظنهما في خدمة الوطن العزيز ” .

11- محمد بن عبدالله بن محمد الشريف، عضو بالمجلس، ولم يعلق على الأمر الملكي حتى الآن.

أوامر ملكية، مجلس أمناء، اعضاء، سير ذاتية