بالفيديو.. قصة ملهمة لأم إماراتية وابنتها تتخرجان من الجامعة في نفس اليوم

دبي(صدى):

أظهر تقرير تليفزيوني قصة ملهمة ومؤثرة لأم إماراتية وابنتها تتخرجان من الكلية الإماراتية الكندية الجامعية، في نفس اليوم، في موقف أثار إعجاب وتأثر جميع الأكاديمين والطلاب بالجامعة.

وأوضحت الأم رئيفة أحمد، أن أمنية حياتها كانت أن تكمل تعليمها، وطلبت من ابنتها التسجيل بالجامعة، لتفاجئ أن يوم تخرجهما هو نفس اليوم، مؤكدة أن ذلك كان صدفة سعيدة بالنسبة لها.

وقال الدكتور جلال حاتم، رئيس الكلية، أنه فاجأته الابنه بقولها أن هذه أمها، ليرد عليها مندهشًا متأكدًا من أنها والدتها، مضيفًا: ” أول ماعرفنا أنها أم وابنتها، وتخرجا بتفوق، شعرنا أنها مثال ناجح وقدوة لأي أحد يسمع قصتهما. ”