بالفيديو.. رجل يلتقط لحظة مقتله بالرصاص على الهواء

واشنطن(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، بث رجل أمريكي يٌدعى ” برنتس روبنسون ” في مقطع فيديو مباشر عبر ” الفيسبوك ” لحظة مقتله على يد رجل غريب عقب إطلاق النيران عليه ، أثناء تجوله داخل حرم جامعة وينجيت بولاية كارولينا الشمالية .

وظهر برنتس في الفيديو وهو يتجول داخل حرم الجامعة ، ويقوم بث مباشر عبر كاميرا موضوعه على عصا سيلفي يمسكها بيده ، وفي أثناء تجواله قابل شخصاً أسود اللون كان يقف على الجانب الآخر من مجرى ماء، وتبادل روبنسون كلمات قليلة مع الرجل الذي لم يظهر بوضوح عبر الفيديو، وبعدها سُمِع صوت طلقات نارية، وسقطت الكاميرا على الأرض؛ فيما ظهر الرجل بسرعة وهو يمر فوق روبنسون الذي كان ممدداً على الأرض.

وعقب إطلاق النار، وصل أفراد من شرطة وينجيت التي لا تبعد عن مكان الحادث، وقامت الشرطة بإغلاق الحرم الجامعي والبحث عن مطلق النار؛ لكنها لم تعثر عليه.

وعلى صعيد التكهنات بأسباب إطلاق النار؛ أعلنت وسائل إعلام محلية ، أن روبنسون كان قد كشف عن شخصية تاجر مخدرات على صفحته على فيسبوك. أيضاً كان قبيل الحادث بقليل قد تَحَدّث مع الشرطة عن سرقة جواله.