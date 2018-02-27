” الوزراء ” يوفق على تعديل اسم ” المؤسسة العامة للموانئ “

علي القحطاني (صدى):

وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله على تعديل اسم (المؤسسة العامة للموانئ) ليكون (الهيئة العامة للموانئ).

وجاء نص القرار على النحو التالي: بعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 63 – 1 / 38 / د ) وتاريخ 16 / 10 / 1438هـ ، ورقم (76 – 26 / 38 / د) وتاريخ 27 / 12 / 1438هـ ، ورقم (21 – 6 / 39 / د) وتاريخ 28 / 1 / 1439هـ ، ورقم (22 – 18 / 39 / د) وتاريخ 11 / 5 / 1439هـ ، قرر مجلس الوزراء تعديل اسم (المؤسسة العامة للموانئ) ليكون (الهيئة العامة للموانئ) ، والموافقة على تنظيمها .