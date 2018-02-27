فتح باب التسجيل ببرنامج ” أُتقن ” بالكلية التقنية للبنات في المدينة

عادل الحربي (صدى):

أعلن مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة، عن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب المجتمعي ” أُتقن ” .

و يتضمن ” اتقن ” برامج تدريبية متعددة هي: برنامج مبادئ التجميل وتصفيف الشعر ، برنامج مبادئ التصميم بالفوتشوب والاليستريتور ، برنامج مبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني.

وتنطلق البرامج التدريبية بتاريخ ١٦-٦-١٤٣٩ ولمدة أربعة أسابيع ،حيث أن مدة كل برنامج ٤ أيام (١٦ ساعة تدريبية) من الساعة ٤ م الى ٨ م .

وقال مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية التقنية للبنات، إنه يشترط للمتقدمات أن تكون سعودية أو من أم سعودية أو من أبناء القبائل النازحة ،وجود إثبات الهوية وأن يكون العمر بين ١٥ و ٦٠ سنة ، على الراغبات الألتحاق بهذه البرامج التقدم عبر البوابة الألكترونية هنا .