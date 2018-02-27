وظائف هندسية وفنية شاغرة بـ ” مصفاة سامرف ” بينبع

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مصفاة أرامكو السعودية، موبيل المحدودة، ” سامرف ” بينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وفنية شاغرة للمواطنين، لحملة درجة الماجستير، ودرجة البكالوريوس، وشهادة الدبلوم فأدنى، في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة ينبع الصناعية، وفقًا للمسميات التالية:

– مهندس أنظمة: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: ” هندسة الحاسوب، نظام معلومات الحاسوب، علوم الحاسب الآلي ” .

– فني حرائق: شهادة الدبلوم فأدنى في تخصص ذي الصلة.

– مهندس أول عقود: درجة الماجستير أو البكالوريوس في الهندسة.

وأشارت الشركة، إلى أن التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ وذلك بدءًا من تاريخ 26 فبراير 2018م، وناشدت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم ومعرفة تفاصيل، شروط الوظائف المعلنة؛ الدخول على الرابط التالي: هنا .