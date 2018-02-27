نصائح طبية لزيادة فرص الحمل

متابعات(صدى):

عند التخطيط للحمل تُنصح المرأة بعدم تناول أكثر من فنجان قهوة أو كوبين من الشاي في اليوم. السبب أن الكافيين يقلّل من نشاط العضلات في قناة فالوب التي تحمل البويضات من المبيض إلى الرحم، ويُعتقد أن ذلك يؤثر سلباً على فرص الحمل.

وعلى الرغم من أن العلماء لا يعرفون الكثير حتى الآن عن كيفية حركة البويضات خلال قناة فالوب، لكن يُعتَقَد أنها تتحرك بمساعدة تقلصات العضلات، والتي تؤدي إلى قيام الأهداب في القناة بتحريك البويضة.

ويوفر هذا التصور عن حركة البويضات تفسيراً لسبب استغراق النساء اللواتي يستهلكن نسبة عالية من الكافيين وقتاً أطول لحدوث الحمل، مقارنة بمن يستهلكنه بمعدّل أقل.

لكن مشاكل انسداد قناة فالوب تتطلب علاجاً وإلا قد تؤدي إلى عقم مؤقت. ويقترح الأطباء في هذه الحالة العمل على علاج انسداد قناة فالوب والتهابات الحوض الناتجة عنها، حيث يسبب انسداد القناة عدوى بكتيرية أو عدوى من الفطريات أو الفيروسات.

وقد يحتاج الانسداد في قناة فالوب إلى عملية جراحية، ويمكن أيضاً علاجه هو والتهابات الحوض الناتجة عنه بواسطة خل التفاح.

ويعتمد اقتراح خل التفاح كعلاج قناة فالوب على تناوله يومياً للمساعدة على فتح الانسداد في القناة، وذلك عن طريق تحقيق التوازن في الهرمونات وتقليل الأورام الليفية التي تنشأ عن الانسداد.

يحتوي خل التفاح على عدد من الفيتامينات والمعادن بما في ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس وفيتامينات ” ب ” و ”

سي ” . ويُنصَح بتناوله 3 مرات يومياً لعلاج انسداد قناة فالوب، بحسب كتاب ” خل التفاح: معجزة النظام الصحي ” لباتريشيا براج.

تتكون جرعة خل التفاح الموصى بها من إضافة ملعقتين منه إلى مقدار 120-180 ملل من الماء، ويمكن إضافة القليل من العسل أو الدبس لتحسين الطعم.

من العلاجات البديلة للجراحة أيضاً التدليك، حيث تشير تقارير مجلة ” الطب البديل ” إلى نجاحه بنسبة 61 بالمائة من الحالات.