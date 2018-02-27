” حساب المواطن ” يجيب على أبرز 3 أسئلة تشغل المستفيدين

عادل الحربي (صدى):

يواصل برنامج حساب المواطن الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بث توضيحاته للمستفيدين التي يطرحونها عبر حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج.

وجاءت أبرز إجابات حساب المواطن عن تساؤلات واستفسارات المستفيدين، حول كيفية طريقة تعديل الحساب البنكي، وأيضا طريقة تسجيل دخل موظفي بند التشغيل، وكيفية إدخال بيانات الدخل للمستفيد وللتابعين.

1 – الحساب البنكي

أوضح برنامج “حساب المواطن”، خطوات تعديل رقم آيبان الحساب البنكي وكيفية اعتماده للاستفادة من دعم البرنامج، وذلك عبر دخول الشخص المسجِّل إلى حسابه في البوابة الإلكترونية على الرابط: هنا، ثم الدخول على تبويب الحساب البنكي وإدخال رقم الآيبان الجديد، وبعدها التوجه إلى الصفحة الرئيسية واختيار حالة الاستحقاق، ثم الضغط على “نعم” لتأكيد الحساب البنكي، حيث سيتم إرسال رسالة نصية خلال عدة أيام، بعد تأكيد اعتماد الحساب البنكي على الهاتف المسجَّل في البوابة.

كما بيَّن البرنامج، كيفية تأكيد رقم آيبان الحساب البنكي، في حال كان لدى المسجل مشكلة مع البنك وتم حلها، إذ يمكن ذلك عبر الدخول إلى الحساب، ثم اختيار حالة الاستحقاق واتباع الخطوات السابقة نفسها.

2 – دخول موظفي بند التشغيل

ذكر البرنامج أن إضافة الدخل بالنسبة لموظفي بند التشغيل الذاتي في وزارة الصحة يتم إدراجه ضمن راتب القطاع الخاص وليس الحكومي، مشيراً إلى أنه يجب أن يتم تسجيل مصدر الدخل “ دخل من قطاع خاص” أما “ الحالة الوظيفية ” فتكون “ موظف في قطاع خاص”.

وأضاف حساب المواطن أكثر من مرة على ضرورة التأكد من إدخال الدخل بشكل صحيح، مع بيان مصدره، مؤكدًا أن أي خلل في بيانات الدخل سيعيق صرف الدعم ويؤثر على الاستحقاق.

3 – إدراج التابعين ضمن إجمالي الدخل

قال برنامج حساب المواطن إن على المستفيد إدخال كامل بيانات الدخل له وللتابعين، وتطابقها مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، حتى لا تؤثر على أهليته واستحقاقه لدعم حساب المواطن.

وأكد على ضرورة تطابق دخل الفرد والتابعين مع المسجل لدى الجهات الرسمية، مشيرًا إلى أنه حال اختلاف بيانات الدخل المسجلة من المواطن عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية، سيتم الاعتماد على المصادر الرسمية ويتم إعادة تقييم الاستحقاق.

ولفت أنه يتم إجراء مراجعة دورية في كل دورة دفع، لبيانات المستفيدين للتحقق من تطابقها مع البيانات الرسمية، مبينًا أن بدل غلاء المعيشة لا يتطلب إضافته ضمن إجمالي الدخل المطلوب الإفصاح عنه في بوابة البرنامج.