موقع صيني يسرب صورا لآيفون إكس بلس

بكين(صدى):

ظهرت أمس، صوراً لهاتف ” آي فون إكس بلس ” على منتدى صيني، حيث قال إنه النسخة الأحدث للهاتف الحالي في 2018.

ووفق صور المنتدى الصيني المنقولة عن مصادر مطلعة لم تُكشف هويتها، يأتي الهاتف بشاشة عرض ” إل سي دي ” مصنوعة من قبل شركة إل جي، بدلًا من ” أوليد “.

مع العلم أنه لم يُشر الموقع إلى حجم الشاشة، لكن يبدو من الصور أنها أكبر من الهاتف الحالي الذي تبلغ شاشته 5.8 بوصة بتقنية ” سوبر ريتينا ” ، وربما تصل إلى 6.5 بوصة حسب ما ذكر سابقاً المحلل لدى شركة الأبحاث ” كي جي آي سيكيوريتيز ” مينغ تشي كو.

كما يتضح من الصور أن حجم الشق في الجزء العلوي من الشاشة يبدو أصغر من نظيره في الإصدار الحالي.

وذكرت شبكة بلومبرج الأمريكية الإخبارية أيضاً أن الجيل الجديد من آي فون إكس وآي فون إكس بلس، سيأتي باللون الذهبي، لكن في أسواق مختارة، وستزود النسختان بشريحتي اتصال ” سيم “.

وأشارت الشبكة إلى أن أبل ستخفض أسعار موديلات 2018 من هواتف آي فون، مع تقليل المزايا مثل الجوانب المصنوعة من الألمونيوم والخلفية الزجاجية والشاشة من نوعية ” إل سي دي ” ، بالإضافةً إلى غياب دعم تقنية ” ثري دي تاتش ” وتوفر كاميرا واحدة فقط في الجهة الخلفية من الهاتف.