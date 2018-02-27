بالفيديو.. حماقي يكشف أسرارا عن حياته الخاصة

نورة الشهري(صدى):

كشف الفنان المصري ​محمد حماقي​ ، عن كثير من الأمور الحياتية والخاصة ، خلال حلوله ضيفاً في الحلقة الثاني من برنامج ” Carpool Karaoke Ar ” بنسخته العربية .

ولعل أهم ما كشفه عن حياته الخاصة أنه تزوج ثمّ تطلق لمدّة سنتين ليعودا ويتزوجا مجدداً، مضيفاً أنه خلال هذه السنتين اللتين تطلقا بها تعلم فيهما الكثير من الأمور.

يشار إلى أن حماقي يشارك حالياً في لجنة تحكيم برنامج ” ذا فويس ” بموسمه الرابع إلى جانب كل من الفنانين إليسا وعاصي الحلاني وأحلام.