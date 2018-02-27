بالفيديو.. حماقي يكشف أسرارا عن حياته الخاصة
كشف الفنان المصري محمد حماقي ، عن كثير من الأمور الحياتية والخاصة ، خلال حلوله ضيفاً في الحلقة الثاني من برنامج ” Carpool Karaoke Ar ” بنسخته العربية .
ولعل أهم ما كشفه عن حياته الخاصة أنه تزوج ثمّ تطلق لمدّة سنتين ليعودا ويتزوجا مجدداً، مضيفاً أنه خلال هذه السنتين اللتين تطلقا بها تعلم فيهما الكثير من الأمور.
يشار إلى أن حماقي يشارك حالياً في لجنة تحكيم برنامج ” ذا فويس ” بموسمه الرابع إلى جانب كل من الفنانين إليسا وعاصي الحلاني وأحلام.
#مشاهير_العرب #روى_الصبان #محمد_حماقي #ابوالهش #يزن #كليجا #عبدالله_الدبيخي #خلود #فنانه_العرب #الكويت #السعوديه #الامارات #البحرين #شيلات #فله #وناسه #ضحك_فله_وناسه_طقطقه_فصله_نكت_تنكيت_طهبله #هيا_الشعيبي #فرح_الهادي #عقيل_الرئيسي #فايز_المالكي #اغاني #تركيا #ترند #تفاعل #روز #اكسبلور_فولو #جاي_من_الاكسبلور_اضغط_لايك_لتصلك @p1p.p @p1p.p @d0.nn
اترك تعليقاً