العيسى: 2.89 مليار ريال قيمة التلاعب في فواتير البضائع خلال 2017

عادل الحربي(صدى):

قال متحدث مصلحة الجمارك عيسى العيسى، أن حجم الفواتير المتلاعب فيها وجرى كشفها أثناء التدقيق والفسح خلال عام 2017 بلغ 2.89 مليار ريال، بنسبة انخفاض 35% عن عام 2016، حيث كانت قيمة الفواتير المتلاعب فيها 4.3 مليار ريال.

وأوضح عيسى العيسى، أن شركات مستوردة قدمت فواتير تشير إلى أن قيمة بضائعها المستوردة تبلغ 3.5 مليار ريال، وبعد التدقيق والفسح اكتشف أن القيمة الحقيقة للبضائع تصل إلى 6.4 مليار ريال، بفروقات مالية بلغت 2.89 مليار ريال بفروقات مالية عن الرسوم المطلوبة والتي تصل إلى 437 مليون ريال.

وأشار ” العيسى ” إلى أن الإيرادات الجمركية انخفضت خلال عام 2017 إلى 23.8 مليار ريال بعد أن كانت 26.3 مليار ريال في عام 2016، بانخفاض نسبته 9.4%، لافتًا إلى أن إيرادات الغرامات والجزاءات التي أوقعت على الجهات المخالفة للأنظمة الجمركية بلغت 67 مليون ريال.