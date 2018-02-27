وظائف أكاديمية شاغرة بمعهد جبيل التقني

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت الهيئة الملكية بالجبيل، عدد 7 وظائف أكاديمية للمواطنين حاملي درجتي الماجستير والبكالوريوس في تخصصات عدة؛ للعمل في معهد الجبيل التقني.

وأوضحت أن الوظائف هي: مدرب أول مهارات تكنولوجيا المعلومات بعدد 3 وظائف: درجة الماجستير في تخصصات: ” هندسة الحاسوب، علوم الحاسب الآلي ” ، أو المجالات ذات الصلة، و مدرب في عمليات التشغيل ومهارات البتروكيماوية بعدد 3 وظائف: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، ومدرب أول في عمليات التشغيل ومهارات البتروكيماوية: درجة الماجستير في تخصص الهندسة الكيميائية.

وأشارت إلى التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 26 فبراير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مارس 2018م، من خلال الرابط هنا .