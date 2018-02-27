ترقية 161 موظفا على مختلف المراتب بديوان المظالم

نايف السالم(صدى):

وافق رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف على ترقية 161موظفاً بديوان المظالم على مختلف المراتب.

و شملت الترقية الموظفين بالمقر الرئيسي ومحاكم ديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة من المرتبة العاشرة حتى المرتبة الثانية، وفقًا لتصريحات مدير إدارة الموارد البشرية الأستاذ بدر بن سعود العنزي.

كما أوضح ” العنزي ” القرارات التي صدرت جاءت بناءً على توجيه وموافقة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف .

وشملت هذه القرارات ما يلي :

1 ـ ترقية ( 9 ) موظفين للمرتبة العاشرة .

2 ـ ترقية ( 18 ) موظفاً للمرتبة التاسعة .

3 ـ ترقية ( 10 ) موظفين للمرتبة الثامنة .

4 ـ ترقية (59) مابين موظف و موظفة للمرتبة السابعة .

5 ـ ترقية (7) موظفين للمرتبة السادسة .

6 ـ ترقية (57) مابين موظف و موظفة للمرتبة الخامسة .

7 ـ ترقية موظفٍ للمرتبة الثانية .

وأكد الاستاذ العنزي أن هذه الترقيات بمختلف مراتبها لها الاسهام الفاعل في الارتقاء بجودة العمل الإداري المساند للعمل القضائي