ترقية 161 موظفا على مختلف المراتب بديوان المظالم
وافق رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف على ترقية 161موظفاً بديوان المظالم على مختلف المراتب.
و شملت الترقية الموظفين بالمقر الرئيسي ومحاكم ديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة من المرتبة العاشرة حتى المرتبة الثانية، وفقًا لتصريحات مدير إدارة الموارد البشرية الأستاذ بدر بن سعود العنزي.
كما أوضح ” العنزي ” القرارات التي صدرت جاءت بناءً على توجيه وموافقة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف .
وشملت هذه القرارات ما يلي :
1 ـ ترقية ( 9 ) موظفين للمرتبة العاشرة .
2 ـ ترقية ( 18 ) موظفاً للمرتبة التاسعة .
3 ـ ترقية ( 10 ) موظفين للمرتبة الثامنة .
4 ـ ترقية (59) مابين موظف و موظفة للمرتبة السابعة .
5 ـ ترقية (7) موظفين للمرتبة السادسة .
6 ـ ترقية (57) مابين موظف و موظفة للمرتبة الخامسة .
7 ـ ترقية موظفٍ للمرتبة الثانية .
وأكد الاستاذ العنزي أن هذه الترقيات بمختلف مراتبها لها الاسهام الفاعل في الارتقاء بجودة العمل الإداري المساند للعمل القضائي
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