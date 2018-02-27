الثلوج تشعل غضب مدرب الميلان

نواف السالم(صدى):

يبدو أن مدرب ميلان الإيطالي، جينارو غاتوزو، أصبحت عادته الشعور بالغضب الدائم، دون أن يكون هناك ما يستحق ذلك؛ حيث اشتهر بأنه عادة ما يكون غاضبًا.

وتسببت الثلوج تلك المرة في إشعال غضب المدرب ” غاتوزو ” ؛ حيث نادرًا ما تتساقط الثلوج في روما؛ إلا أنها سقطت، وتسببت في إجراء اللاعبين مرانهك في داخل صالة الألعاب الرياضية.

وقال ” غاتوزو ” تعليقًا على الثلوج: ” نحن نشعر بالغضب الشديد لأن تساقط الثلوج لم يحدث في روما منذ سنوت “.

وتابع: ” ” تدربنا في صالة الألعاب الرياضية، لكني كنت أتمنى التدريب في أرض الملعب “.

يجدر الإشارة إلى أن ميلان لن يخسر في آخر 12 مباراة في كل المسابقات، وفاز في آخر 5 مباريات.