نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر أن المحكمة الجزائية المتخصصة بدأت اليوم الثلاثاء في نظر محاكمة مواطن ينتمي لـ ” حزب لله ” اللبناني المصنف منظمة إرهابية.

وأوضحت أن المتهم تورط في دعم للتنظيم الإرهابي بـ 200 ألف ريال, إضافة لدعمه جمعية الوفاق البحرينية المعارضة بـ50 ألف ريال, واجتماعه خلال وجوده في إيران مع مطلوب أمني

” الجزائية ” تبدأ نظر محاكمة مواطن تورط في دعم حزب الله بـ 200 ألف ريال

كشفت مصادر أن المحكمة الجزائية المتخصصة بدأت اليوم الثلاثاء في نظر محاكمة مواطن ينتمي لـ ” حزب لله ” اللبناني المصنف منظمة إرهابية.

وأوضحت أن المتهم تورط في دعم للتنظيم الإرهابي بـ 200 ألف ريال, إضافة لدعمه جمعية الوفاق البحرينية المعارضة بـ50 ألف ريال, واجتماعه خلال وجوده في إيران مع مطلوب أمني.