كسر كبسولة الدواء أو تذوبيها في المياه يؤدى للوفاة

متابعات(صدى):

كثير من الأشخاص يقومون بكسر حبوب البرشام ثم بلعها أو تذوبيها في المياه، دون معرفة مدى صحتها أو خطورتها على الصحة.

وأكد الأطباء أن الكثير من الأشخاص الذين لا يفضلون ابتلاع كبسولات الدواء، ويقومون بكسرها، أو تذوبيها في المياه يعرضون حياتهم للخطر.

حيث أن هناك أنواع من الكبسولات التي يسمح بكسرها أو تذوبيها في الماء، والبعض الأكثر يمثل خطورة على الشخص، فهناك حبوب مغلقة مكتوب عليها بطبقة معينة ومصنعة بتكنولوجيا معينة يستمر تأثيرها في الجسم لمدة 24 ساعة، فعند كسرها أو تذوبيها في الماء تأثيرها يخرج في 10 دقائق وبالتالي تحصل على جرعة زائدة خاصة إذا كان أدوية خاصة للضغط أو السكر.

كما أن هناك أيضًا أنواع الحبوب ممتدة المفعول، أي أن المادة الفعالة بها مصنعة لكي تمتد في الجسم مدة 24 ساعة، فعند كسرها كل المادة الفعالة تخرج منها أيضا وتشكل خطورة جدا على حياتك.

لذلك نصح الأطباء الأشخاص الذين لا يفضلون تناول الكبسولات أو لا يعرفون بلعها كاملة، اللجوء لبديل مثل الحقن أو الأدوية السائلة، لعدم تعريض حياتك للخطر أو إضرار المعدة أيضًا.