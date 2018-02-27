بالفيديو والصور..ملعب البصرة يستعد لاستقبال الأخضر في أول مباراة دولية للعراق

ماجد محمد(صدى):

بدأ ملعب البصرة الدولي بالعراق، في الاستعداد لاستقبال الأخضر في مبارتهما الودية المقرر إقامتها غدًا الأربعاء.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ اتفق على إقامة مباراة ودية بين السعودية والعراق احتفالًا بقرار الفيفا؛ برفع الحظر الدولي عن المباريات الدولية في العراق.

وتعد تلك المواجهة الودية هي أول مباراة دولية للعراق على أرضها بعد قرار الفيفا؛ لذلك يستعد العراق لهذا الحدث الأهم في الشهر الجاري.

و ملعب البصرة الدولي واحدًا من أجمل الملاعب في جمهورية العراق، و تم تأسيسه في عام 2013 في مدينة البصرة بجانب أنه يستوعب 65 ألف متفرج لحضور المباريات.

ومن المتوقع أن يستغل المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مباراة العراق الاستغلال الأمثل من أجل الوقوف على أهم النقاط في البرنامج الإعدادي للأخضر من أجل بطولة كأس العالم.