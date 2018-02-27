زراعة أكثر من مليون زهرة حولية في شوارع تبوك

محمود البلوي(صدى):

قامت إدارة الإنشاءات الزراعية بأمانة منطقة تبوك بزراعة ( 1,341,775 ) زهرة حولية خلال موسم هذا الشتاء في طرقات وشوارع مدينة تبوك الرئيسية ومنتزهاتها وحدائقها.

وأوضح مدير إدارة الإنشاءات الزراعية بالأمانة المهندس عايش بن عبدالله العنزي أنه تم زراعة مايزيد على مليون زهرة حولية من زهور الماريقولد والبتونيا بألوانها الزاهية في الشوارع والطرق الرئيسية والميادين العامة، وكذلك صيانة المسطحات الخضراء في الميادين العامة والحدائق والمنتزهات لتكون متنفسًا مناسبًا لسكان وزوار مدينة تبوك.

وفي ذات السياق قال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس ابراهيم بن أحمد الغبان، إن الأمانة تحرص على زيادة المسطحات الخضراء في المدينة وصيانتها وزراعة انواع متعددة ومختلفة من الزهور في شوارع المدينة وطرقها الرئيسية لتحسين المشهد الحضري , تمشيًا مع مبادرات التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030.