صعود السلالم يحميك من أمراض القلب والكبد

واشنطن(صدى):

أثبتت دراسة أمريكية حديثة أن تخصيص 10 دقائق لصعود ونزول الدرج يعد أكثر فائدة من تناول القهوة أو شرب الصودا أو التدخين.

وأشارت الدراسة إلي أن شرب القهوة يعطى دفعة سريعة من النشاط، لكنه مع الاستمرارية تخفض فرص مقاومة الجسم لآثارها السلبية من ضغط دم مرتفع ومشاكل في القلب التي قد يتعرض لها الإنسان من شرب الكافيين.

كما أنها تدمر الكبد المسئول عن استبعاد السموم، لذلك فمن الأفضل تقوية الجسم عن طريق التمرينات الرياضية واستخدام السلالم لتحقيق النشاط المطلوب للجسم.