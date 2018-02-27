طرق بسيطة لإيقاف ” شخير ” زوجك أثناء النوم

متابعات(صدى):

أسباب الشخير أثناء النوم عند الرجال متعددة منها؛ الوزن الزائد، والتدخين، والإكثار من شرب الكحول، وتكدس الدهون حول الرقبة، وضيق الحلق أو النوم بطريقة خاطئة وأحياناً هناك أسباب مرضية كوجود مشاكل في الغدة الرقية.

ولكن تفاديا لحدوث اضطرابات أو مشاكل في العلاقة الزوجية، هناك طرق بسيطة يمكنكِ اتباعها مع زوجك للتقليل من شخيره وتجنب سماع تلك الأصوات المزعجة أثناء النوم ومنها:

– تغيير وضعية النوم حيث أن النوم على الظهر قد يسبب إضعاف أعصاب الحلق وبالتالي حدوث اهتزازت تسبب تلك الأصوات المزعجة.

– تبديل وسائد النوم غير المريحة، فالوسائد المنخفضة أحياناً تعمل على إجهاد عضلات الرقبة مسببة بذلك أصوات الشخير أثناء النوم.

– فقدان الوزن فهذا يساعد بشكل كبير على تقليل الدهون حول منطقة الحلق والتي يسبب تكدسها الضغط على القطر الداخلي للحلق منتجة أصوات الشخير أثناء النوم.

– التقليل من شرب الكحول.

– شطف الأنف بواسطة أنبوب مخصص لذلك يحتوي على محلول من الملح إذا كان زوجكِ يعاني من صعوبة في عملية التنفس عبر الأنف.